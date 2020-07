Un Posto al Sole anteprima: le nozze di Guido e Mariella (Di sabato 4 luglio 2020) La produzione della soap “Un Posto al Sole” ha diffuso sui social il promo tv del ritorno della fiction, il 13 luglio su Rai 3. Nella clip assistiamo a “scene da un matrimonio”, quello dei due vigili Guido Del Bue e Mariella Altieri, alla presenza dei loro parenti e amici di Palazzo Palladini. “Un Posto al Sole” tornerà con le nuove puntate su Rai 3, dalle 20.45, aArticolo completo: Un Posto al Sole anteprima: le nozze di Guido e Mariella dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

