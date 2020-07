Umberto Bossi ricoverato, parla il figlio Renzo: “Sta facendo degli esami” (Di sabato 4 luglio 2020) A rassicurare sulle condizioni di Umberto Bossi, 78 anni, ricoverato all’ospedale di Varese, è il figlio Renzo. Il fondatore della Lega starebbe bene e il ricovero sarebbe dovuto ad alcuni esami che il Senatur non avrebbe potuto fare prima per l’emergenza coronavirus. Bossi era già stato ricoverato un anno e mezzo fa, dopo aver accusato un malore nella sua residenza di Gemonio. Renzo Bossi parla delle condizioni del padre Renzo Bossi chiarisce che le condizioni del Senatur non sono gravi: “Abbiamo massima fiducia nei sanitari dell’ospedale Circolo di Varese, purtroppo, per le misure previste anti-covid, in questo momento non possiamo essere con lui“, dichiara all’Adnkronos, “Si tratta di controlli, ha fatto una gastroscopia, fortunatamente non c’è nessuna emergenza“. Il figlio di Umberto ... Leggi su thesocialpost

SkyTG24 : Varese, ricoverato in ospedale Umberto Bossi - RaiNews : Umberto Bossi, fondatore della Lega,è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia… - fattoquotidiano : Umberto Bossi, il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale a Varese - zazoomblog : Umberto Bossi è arrivata poco fa la brutta notizia - #Umberto #Bossi #arrivata #brutta - romi_andrio : RT @chedisagio: Come molti prima e più di me, ho seguito professionalmente la Lega per un paio di anni. Non ho mai ritrovato in politica u… -