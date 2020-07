Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato in ospedale a Varese da ieri sera nel reparto di Gastroenterologia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Lo riferiscono all'AGI fonti ospedaliere. Bossi, 78 anni, era stato ricoverato nello stesso ospedale il 14 febbraio dello scorso anno dopo avere accusato un malore nella sua abitazione di Gemonio e portato inizialmente in Rianimazione dove era rimasto per una settimana. Le sue condizioni erano poi migliorate ed era stato dimesso il 5 marzo. Sempre all'ospedale di Circolo di Varese era stato portato dopo l'ictus nel 2014. Leggi su agi

SkyTG24 : Varese, ricoverato in ospedale Umberto Bossi - MediasetTgcom24 : Varese, Umberto Bossi ricoverato in ospedale: 'Condizioni non gravi' #UmbertoBossi - BlitzQuotidiano : Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese - GrimoldiPaolo : Un grande in bocca al lupo al nostro Umberto #Bossi, ricoverato in ospedale. Umberto sei un leone e sei abituato a… - Agenzia_Ansa : Ricoverato in ospedale a Varese #UmbertoBossi #Bossi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Bossi