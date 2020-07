Umberto Bossi ricoverato, il trasporto in ambulanza: le condizioni del Senatùr (Di sabato 4 luglio 2020) Un nuovo ricovero per Umberto Bossi, il fondatore della Lega, portato in ambulanza nella serata di venerdì 3 luglio all'ospedale di Varese. Il Senatùr non sarebbe in gravi condizioni: 78 anni, è stato portato nel reparto di Gastroenterologia. Ad anticipare la notizia, il Gazzettino Padano. Bossi fu ricoverato nel medesimo ospedale, il Circolo di Varese, dopo l'ictus che lo colpì nel 2004 (e a seguito del quale rimase ricoverato per molto tempo). E ancora, fu ricoverato il 14 febbraio 2019, quando finì in rianimazione in seguito a un malore in casa: venne trasportato con l'elisoccorso e rimase in ospedale fino al 5 marzo. Oggi, Bossi ha il ruolo di Presidente a vita nella Lega. Leggi su liberoquotidiano

