Umberto Bossi ricoverato all’ospedale di Varese: le condizioni (Di sabato 4 luglio 2020) Il Senatore della Repubblica, Umberto Bossi, è stato ricoverato all’ospedale di Varese ieri sera: è arrivato in ambulanza, ma le condizioni non sono gravi Nuovo malore per il Senatore della Repubblica Umberto Bossi. Nella sera di ieri infatti è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Varese. Il fondatore della Lega è stato ricoverato nel reparto di gastroenterologia. Fortunatamente le condizioni di Bossi al momento sembrerebbero non essere gravi. Seguiranno aggiornamenti per definire meglio lo stato di salute del Senatore, già in passato colpito da problemi di salute come l’ictus del 2004 che tenne in apprensione i suoi sostenitori. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Manifestazione centro destra: è un mezzo flop. E Salvini si sfoga Questo articolo Umberto Bossi ricoverato all’ospedale di ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Varese, ricoverato in ospedale Umberto Bossi - giannettimarco : RT @FQLive: ?? ULTIM'ORA / BOSSI RICOVERATO - markgrika : RT @Adnkronos: Umberto #Bossi ricoverato all'ospedale di Varese - Adnkronos : Umberto #Bossi ricoverato all'ospedale di Varese - alcinx : RT @Open_gol: ?? Le sue condizioni non sarebbero gravi, è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Bossi Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese La Repubblica Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gra ...

Umberto Bossi, il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale a Varese

Umberto Bossi, fondatore della Lega, è ricoverato in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe ...

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gra ...Umberto Bossi, fondatore della Lega, è ricoverato in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe ...