Umberto Bossi ricoverato all’ospedale di Varese: le condizioni del Senatur (Di sabato 4 luglio 2020) Il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato all’ospedale di Varese. Ad anticipare la notizia è stato il Gazzettino Padano, secondo cui le condizioni del Senatur non sarebbero gravi Da ieri sera il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato presso l’ospedale di Varese. Secondo quanto anticipato dal Gazzettino Padano, il Senatur è stato portato … L'articolo Umberto Bossi ricoverato all’ospedale di Varese: le condizioni del Senatur proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

