Umberto Bossi ricoverato all’ospedale di Varese: condizioni non gravi (Di sabato 4 luglio 2020) Umberto Bossi è ricoverato in ospedale. Il fondatore della Lega si trova dalla serata di venerdì nel reparto di Gastroenterologia di Varese. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Lo riferiscono all’AGI fonti ospedaliere. Leggi su sportface

