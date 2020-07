Umberto Bossi, nuovo ricovero: le condizioni del Senatùr – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) nuovo ricovero per il fondatore della Lega, Umberto Bossi, attualmente nel reparto di gastroenterologia: quali sono le condizioni del Senatùr. Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, sarebbe ricoverato nel reparto di gastroenterologia dell’ospedale di Varese, ma a quanto pare non sarebbe in gravi condizioni. Un anno e mezzo fa circa, l’ultimo ricovero che aveva spaventato … L'articolo Umberto Bossi, nuovo ricovero: le condizioni del Senatùr – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Varese, ricoverato in ospedale Umberto Bossi - RaiNews : Umberto Bossi, fondatore della Lega,è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia… - fattoquotidiano : Umberto Bossi, il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale a Varese - kito_mhm : Lega, Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese - CretellaRoberta : Ricoverato in ospedale a Varese Umberto Bossi: Accertamenti in gastroenterologia -