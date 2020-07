Umberto Bossi, il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale a Varese (Di sabato 4 luglio 2020) Umberto Bossi, fondatore della Lega, è ricoverato in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gravi condizioni. Il ‘Senatur’ è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. L'articolo Umberto Bossi, il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale a Varese proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Cambiamenti climatici, il caldo sgretola il Monviso

Non c'è pace per il Monviso, "Re di Pietra" delle Alpi. Le alte temperature hanno provocato infatti l'indebolimento delle pareti rocciose, causa degli sgretolamenti frequenti degli ultimi tempi. L'ult ...

