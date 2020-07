Uil, Bombardieri nuovo segretario “Ridurre le disuguaglianze” (Di sabato 4 luglio 2020) “Ci sono troppe disuguaglianze sociali nel nostro Paese”: lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, eletto nuovo segretario della Uil nel corso del Consiglio confederale del sindacato. cln/fsc/red <div>Uil, Bombardieri nuovo segretario “Ridurre le disuguaglianze”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #Bombardieri eletto nuovo segretario generale della #Uil: 'Ridurre ore di lavoro a parità di salario' #ANSA - Agenzia_Italia : Il nuovo segretario della Uil propone di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario - Roberto_Fico : Un sincero augurio di buon lavoro a Pierpaolo Bombardieri, eletto segretario generale della @UILofficial e a Carmel… - uil_va : RT @UILofficial: Cambio al vertice nel segno della continuità. Bombardieri è il nuovo Segretario Generale della UIL. GUARDA Il Servizio d… - IulianoLorenza : Bombardieri Segretario generale della UIL. Gli auguri della UIL Rieti - -

“Cambio al vertice nella Uil. Il Consiglio confederale ha eletto oggi Pierpaolo Bombardieri segretario generale. Bombardieri succede a Carmelo Barbagallo, che ha guidato il sindacato dei cittadini per ...Ultime notizie e ultim’ora di oggi, sabato 4 luglio 2020: gli annunci del premier Conte sul fronte economico all’assemblea Uil. Decreto semplificazioni in Cdm lunedì e tavolo per la riforma del fisco ...