Uil, Bombardieri il nuovo presidente. Conte, ‘Prossima settimana il tavolo per la riforma fiscale’ (Di sabato 4 luglio 2020) Bombardieri nuovo segretario generale Uil. Giuseppe Conte: “Le organizzazioni sindacali hanno svolto un ruolo fondamentale per la tutela dei lavoratori”. Uil, è Pierpaolo Bombardieri il nuovo segretario generale. L’investitura è arrivata nel corso del Consiglio confederale nazionale riunito a Roma. Uil, Bombardieri nuovo segretario generale. Conte: “Organizzazioni sindacali hanno svolto un ruolo fondamentale per la tutela dei lavoratori” Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte al Consiglio Federale Uil e ha fatto il punto sulle prossime mosse del governo. Il premier ha annunciato l’apertura del tavolo della riforma fiscale. “Con il ministro Gualtieri siamo d’accordo che la settimana prossima a Palazzo Chigi ripartirà il tavolo della riforma fiscale. Un riforma fiscale non si fa in ... Leggi su newsmondo

