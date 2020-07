UFFICIALE | I convocati rossoneri per Milan-Lazio: assenza pesante per Pioli (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il deludente pareggio di Ferrara con la Spal per il Milan è tempo di tornare in campo per riprendere la corsa all'Europa League. Impegno difficile, stasera alle 21.45, per i ragazzi di Stefano Pioli: il Milan farà visita ad una Lazio lanciatissima, seppur con due assenze importanti come quelle di Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Anche i rossoneri, però, si presenteranno con una defezione pesante. Nella lista dei 23 convocati diramata da Stefano Pioli, infatti, è assente il nome di Samu... Leggi su 90min

