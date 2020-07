Uccide l'ex marito della sua compagnia, arrestato nel Veneziano (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Un 51enne è stato arrestato questa mattina con l'accusa di aver ucciso l'ex marito della sua compagna. Il fatto è accaduto a Oriago di Mira, in provincia di Venezia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo segnalazioni riguardanti l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il cadavere della vittima. Le origini dell'omicidio, avvenuto al culmine di un'accesa lite, sono da attribuire, secondo gli investigatori, a ragioni sentimentali. Il 51enne è stato arrestato e portato in carcere, mentre la salma della vittima è ora all'obitorio dell'ospedale di Mestre. Leggi su agi

