Tutto come da copione. Il centrodestra scende in piazza contro il governo Conte e senza idee. Per Salvini la soluzione è il Cavaliere: “Mi fido solo di lui” (Di domenica 5 luglio 2020) centrodestra unito in piazza a Roma. E come da copione, contro il governo Conte e senza idee. Una piazza del Popolo, anche memore delle polemiche del 2 giugno, che ieri è apparsa, almeno, contingentata e rispettosa delle disposizioni per il Contenimento del Covid. Poco più di 4 mila sedie posizionate dinanzi a un palco privo di simboli e vessilli politici. Palco sul quale si sono alternati i tre leader della coalizione: il forzista Antonio Tajani, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. Ed è proprio il leader del Carroccio che nel suo intervento ha voluto interpretare il senso della mattinata. “La libertà è alla base di questa piazza e della nostra proposta di futuro. Dall’altra parte c’è il flop totale della burocrazia e dello statalismo”. Sul palco irrompe anche il ... Leggi su lanotiziagiornale

