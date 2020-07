Tunisino massacra il poliziotto che blocca la fuga dal centro d’accoglienza: l’agente è in ospedale (video) (Di sabato 4 luglio 2020) Un immigrato Tunisino massacra un poliziotto che blocca la sua fuga dal centro d’accoglienza Villa Sikania, nell’Agrigentino. L’agente è in ospedale, ricoverato con diverse fratture al San Giovanni di Dio di Agrigento . E il caso, inaccettabile, rischia quasi di non fare più notizia. Ormai, infatti, i disordini, i tentativi di fuga, le reazioni violente degli immigrati ospiti del centro d’accoglienza Villa Sikania, non si contano nemmeno più. Noi stessi, negli ultimi mesi, ne abbiano dato conto più volte, in diverse occasioni. Ebbene, l’ultimo episodio rimbalzato ai disonori della cronaca risale a poche ore. Per l’esattezza a ieri sera, quando un gruppo di migranti ha tentato la fuga dalla struttura di Siculiana che li ospita, nell’Agrigentino. Paura a Siculiana, immigrati fuggono dal Villa Sikania: un ... Leggi su secoloditalia

Paura al centro di accoglienza di Villa Sikania di Siculiana, ad Agrigento, dove un poliziotto è stato gravemente ferito da un migrante ospite. Da giorni la struttura è sotto il serrato controllo dell ...

