Tunisini in fuga dal centro di accoglienza: poliziotto cerca di bloccarli, loro lo mandano all’ospedale (Di sabato 4 luglio 2020) Agrigento, 4 lug – E’ finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento l’agente di polizia aggredito da un gruppo di Tunisini mentre cercavano di fuggire dal centro di accoglienza Villa Silkania di Siculiana. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri. Il poliziotto ha riportato serie ferite in seguito alla colluttazione con uno degli immigrati di origine nordafricana. Non si troverebbe in pericolo di vita ma secondo quanto riportato da AgrigentoNotizie lo scontro avrebbe causato gravi fratture all’uomo, che ora dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico alla rotula. Stando ai quotidiani locali l’atmosfera all’interno della struttura era da qualche giorno incandescente, a tal punto da rendere necessario il pattugliamento all’esterno del centro da parte di polizia, fiamme gialle e ... Leggi su ilprimatonazionale

