Tso per i positivi al Covid che rifiutano le cure, Bruno Vespa promuove Zaia (Di sabato 4 luglio 2020) Bruno Vespa promuove la linea del governatore del Veneto Luca Zaia: “Giusto il Tso per chi rifiuta le cure, il ministro Roberto Speranza ci pensi” La promessa di Luca Zaia sul Tso obbligatorio per chi, positivo al coronavirus, rifiuta il ricovero, ha riscosso successo. Tra i promotori illustri dopo l’idea partita dal governatore del Veneto c’è anche … L'articolo Tso per i positivi al Covid che rifiutano le cure, Bruno Vespa promuove Zaia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

petergomezblog : Coronavirus, in Veneto torna il “rischio alto”: Rt da 0,43% a 1,63%. Zaia: ‘Ordinanza per inasprire regole. Tso a c… - fattoquotidiano : In Veneto torna il “rischio alto”: Rt da 0,43% a 1,63%. Zaia: “Comportamenti sconsiderati di troppe persone. Ora in… - Corriere : Veneto, l’indice Rt risale a 1,67. Zaia: «Da lunedì regole più dure. Ricoveri coatti per chi rifiuta cure» - Tana_rotte : RT @intuslegens: #Zaia vuole il #TSO per i positivi che rifiutano il ricovero, cioè legarli ai letti e sedarli con la violenza. Si dice inc… - BosioFabrizio : RT @a_meluzzi: Google News - Zaia: 'Veneto a rischio elevato, serve Tso per positivi'. Sconsiglio caldamente viaggi vacanze o affari in Ven… -