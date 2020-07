Truffa telefonia, novità nel decreto Rilancio: l’Antitrust può bloccare i servizi a pagamento attivati senza il consenso degli utenti (Di sabato 4 luglio 2020) L’Antitrust può bloccare i servizi di telefonia attivati senza consenso degli utenti. Mentre proseguono le indagini della Procura di Milano sulla maxi frode informatica da decine di milioni di euro, la novità è stata inserita nel decreto Rilancio durante l’esame in commissione Bilancio della Camera. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge nell’emendamento, può “ordinare, anche in via cautelare” la “rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta“. I destinatari di questi ordini hanno l’obbligo di inibire l’uso delle reti che gestiscono “o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Truffa nel campo della telefonia, una decina di indagati. Servizi a pagamento senza consenso per centinaia di utent… - SkyTG24 : #Milano, truffa telefonia: un indagato 'Liste con migliaia di numeri' - Noovyis : (Truffa telefonia, novità nel decreto Rilancio: l’Antitrust può bloccare i servizi a pagamento attivati senza il co… - Marco_chp1 : RT @leggoit: Truffa telefonia Wind, il pm chiede «accertamenti» anche su Vodafone e Tim - chiccomassetti : RT @secondome71: Decine di milioni di euro già spariti su conti off-shore. Queste sono le rapine del nuovo millennio, del libero mercato. R… -