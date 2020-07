Truffa telefonia, nelle carte il racconto del meccanismo: “Avevamo liste con milioni di numeri sui quali attivare servizi a pagamento” (Di sabato 4 luglio 2020) Un elenco con più di un milione di numeri di telefono. E molti appartenevano a schede sim “machine to machine” cioè quelle utilizzate per far comunicare il termostato con la caldaia, o che si installano nell’allarme di casa. Solo che su quei numeri venivano caricati servizi aggiuntivi a pagamento: e così anche la sim della caldaia aveva l’oroscopo, il meteo o un servizio di suonerie personalizzate. A raccontare alla procura di Milano i retroscena di quella che per gli inquirenti è una maxi Truffa da 12 milioni di euro sui servizi telefonici aggiuntivi è Gabriele Andreozzi, responsabile di una delle società al centro dell’inchiesta. Le maxi truffe, come ha ricostruito il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, si realizzavano attraverso il meccanismo del cosiddetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

