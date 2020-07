Trentino, negozi chiusi la domenica: è chiaro che si tratta di una mossa elettorale (Di sabato 4 luglio 2020) La giunta provinciale del Trentino, a trazione leghista e presieduta da Maurizio Fugatti, ha emanato una legge provinciale che decreta la chiusura domenicale dei negozi delle città di Trento e Rovereto, nei giorni di festa e nelle domeniche. Tale decisione deriva dal fatto che, secondo la giunta stessa, le due città non hanno rilievo dal punto di vista turistico. La cosa mi sorprende, in particolare rimango basito sulla città di Trento. Abbiamo il Muse (Museo della Scienza), che è inserito in un circuito internazionale, una squadra di volley che ha stravinto tutto negli ultimi dieci anni, una squadra di basket in serie A, il monte Bondone con le piste da sci (montagna di Trento, sotto il comune di Trento). Insomma, i dati parlano di oltre un milione e duecentomila visitatori in un anno e non si può definirla città turistica. Quindi, negozi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Pierpaolorusso8 : RT @AlvisePedrotti: Il presidente @ProvinciaTrento ha deciso di considerare il @comunetn luogo non turistico (NB 1,3 mln di visitatori/anno… - robkapfas : RT @AlvisePedrotti: Il presidente @ProvinciaTrento ha deciso di considerare il @comunetn luogo non turistico (NB 1,3 mln di visitatori/anno… - FIRSTonlineTwit : Chiusura #negozi domenica: in @ProvinciaTrento è legge, insorge la Gdo - alexScar_ : RT @AlvisePedrotti: Il presidente @ProvinciaTrento ha deciso di considerare il @comunetn luogo non turistico (NB 1,3 mln di visitatori/anno… - IlMagodiIos : RT @AlvisePedrotti: Il presidente @ProvinciaTrento ha deciso di considerare il @comunetn luogo non turistico (NB 1,3 mln di visitatori/anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Trentino negozi Negozi aperti la domenica, escluse Trento e Rovereto mentre ad alcuni Comuni bastano pochi visitatori per essere inseriti fra quelli “ad elevata intensità turistica” il Dolomiti Negozi chiusi di domenica, ma ci sono eccezioni: ecco cosa dice la legge

Negozi chiusi di domenica e nei giorni festivi: in Trentino è legge. La Giunta ha deciso di rendere definitive le chiusure sperimentate durante il lockdown presentando un Disegno di legge che con proc ...

Rifiuti a Monza: nuova proroga a Impresa Sangalli, meno costi e più servizi per il Comune

Duecentomila euro in meno al mese di costi per il Comune, più servizi, incluso il progetto per la differenziata al Parco: è l’accordo tra municipio e Impresa Sangalli per la proroga del servizio rifiu ...

Negozi chiusi di domenica e nei giorni festivi: in Trentino è legge. La Giunta ha deciso di rendere definitive le chiusure sperimentate durante il lockdown presentando un Disegno di legge che con proc ...Duecentomila euro in meno al mese di costi per il Comune, più servizi, incluso il progetto per la differenziata al Parco: è l’accordo tra municipio e Impresa Sangalli per la proroga del servizio rifiu ...