Trapelano le telefonate tra Joe Biden e l’ex presidente ucraino Poroshenko. Biden compensato come lobbista (Di sabato 4 luglio 2020) Le conversazioni telefoniche trapelate tra Joe Biden e l’allora presidente ucraino Petro Poroshenko sono state rese pubbliche da un avvocato ucraino. Le registrazioni delle chiamate sono state riprodotte martedì in una conferenza stampa a Kiev da Andriy Derkach, che ha affermato di avere prove che dimostrano che la Burisma Holdings, la società ucraina di gas naturale che impiegava il figlio di Biden, Hunter Biden, ha pagato all’allora vicepresidente Joe Biden $ 900.000 in commissioni di lobby. I dettagli delle conversazioni tra Biden e Poroshenko sono stati precedentemente riportati. Derkach ha affermato di aver ricevuto l’audio da alcuni “giornalisti investigativi” – e che le registrazioni sono state fatte dallo stesso Poroshenko. L’audio delle chiamate con sottotitoli in inglese è stato ... Leggi su databaseitalia

