Tragedia nel ciclismo: morta Roberta Agosti, compagna di Marco Velo (Di sabato 4 luglio 2020) Roberta Agosti, compagna di Marco Velo, braccio destro di Davide Cassani, è morta questa mattina in seguito ad uno scontro con un camion mentre si allenava nel bresciano Una Tragedia scuote il mondo del ciclismo. Questa mattina, ha perso la vita Roberta Agosti, compagna di Marco Velo, braccio destro del c.t. della Nazionale Davide Cassani. La donna, 51 anni, si stava allenando nel bresciano, vicino Lonato, quando è stata travolta da un camion. I suoi compagni di allenamento hanno subito chiamato i soccorsi, ma l’arrivo dell’elisoccorso è stato inutile, in quanto la donna è morta sul colpo. Distrutto il suo compagno, Marco Velo, che era lì con lei: “Sono a pezzi, non ho parole. Eravamo in mezzo alla campagna, dove non c’è traffico. Eravamo un gruppetto di amici che procedevamo pian piano. Ad un certo punto sono caduti in 3 ... Leggi su zon

