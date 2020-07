Tragedia nel Bresciano, morta la ciclista Roberta Agosti (Di sabato 4 luglio 2020) Roberta Agosti, compagna di Marco Velo, è morta in un incidente stradale nel Bresciano. LONATO (BRESCIA) – Roberta Agosti è morta nel Bresciano investita da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta. Un incidente che è stato fatale per la donna. Secondo una prima ricostruzione, riportata da La Repubblica, la donna stava pedalando in gruppo con alcuni amici, tra cui il suo compagno ed ex ciclista professionista Marco Velo, quando un camion l’ha travolta in pieno. Inutili i tentativi di soccorso del personale medico. La vittima è morta sul colpo. Il dolore di Marco Velo: “Sono a pezzi” Roberta era molto conosciuta nel mondo del ciclismo italiano anche per essere la compagna di Marco Velo, ex professionista e attualmente braccio destro di Davide Cassani nel team azzurro. “Il ciclismo ci aveva fatto conoscere, ... Leggi su newsmondo

HuffPostItalia : Tragedia nel ciclismo: Roberta Agosti muore a 51 anni, travolta da un camion - Eurosport_IT : Ancora una vittima della strada, quante ancora ne dovremo leggere, scrivere e piangere? Riposa in pace Roberta… - Corriere : Tragedia nel ciclismo, muore Roberta Agosti, compagna di Velo: fatale lo scontro con un camion - sciareneve : RT @mtbitalia: Nuova tragedia nel mondo del ciclismo belga: il giovane Niels De Vriendt muore nella corsa della ripartenza #roadbikes #4Lug… - mtbitalia : Nuova tragedia nel mondo del ciclismo belga: il giovane Niels De Vriendt muore nella corsa della ripartenza… -