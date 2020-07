Tradizioni, culto di San Gennaro patrimonio Unesco: parte l’iter (Di sabato 4 luglio 2020) San Gennaro, il suo culto, la fede nutrita nei suoi confronti potrebbero diventare patrimonio immateriale dell’Unesco. Su un progetto, partito da lontano e presentato oggi nella Chiesa cattedrale, il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, ha impartito la sua benedizione. San Gennaro conta, nel mondo, 25milioni di devoti, il prodigio della liquefazione del sangue si ripete tre volte l’anno, l’appuntamento più importante e atteso, soprattutto dai napoletani, è quello del 19 settembre. L’obiettivo della Chiesa di Napoli è promuovere il culto e la devozione al Santo patrono di Napoli e della Campania, come bene immateriale dell’Unesco. Una meta ambiziosa che potrà essere raggiunta attraverso un iter molto lungo, che vede la costituzione di un Comitato promotore ‘culto e devozione di San Gennaro a Napoli e ... Leggi su ildenaro

C'è un popolo intero in fermento. Ci sono poi gli emigranti che vivono all'estero che aspettano di sapere se il rito millenario della salita al Monte Cervati per portare in vetta la Madonna della Neve ...