Tradimento con Alessia Marcuzzi. Così Stefano De Martino smonta la spifferata (Di sabato 4 luglio 2020) La Dago-bomba adesso viene smontata, pezzo per pezzo, dall'ex ballerino di Amici. Che mette le cose in chiaro. Andiamo per gradi. Sullo sfondo c'è la rottura tra Stefano e Belen. Motivi segreti. E, allora, si rincorrono alla velocità della luce le indiscrezioni sul perché di quella crisi matrimoniale. Arriva persino una terribile soffiata di Dago, che parla di un presunto flirt tra Stefano e la Marcuzzi. Sarebbe questo il motivo della rottura con Belen? Secondo il sito di D'Agostino sì. Ma, subito dopo la spifferata, non tarda ad arrivare l'opinione durissima del ballerino contro quella che definisce fake news. “Piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web tra queste settimane, questa fake news è la più grande”, racconta in una Instagram Stories De Martino. Poi fa chiarezza e ... Leggi su iltempo

