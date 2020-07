Toscana, tre focolai familiari tra Arezzo e Firenze: 18 contagi da coronavirus. Rossi firma ordinanza: “Positivi in alberghi sanitari” (Di sabato 4 luglio 2020) Tre cluster familiari in meno di 2 settimane. In totale 18 nuovi contagi da coronavirus, cioè il 40% dei nuovi casi registrati nella Regione. È la nuova allerta in Toscana che preoccupa il presidente Enrico Rossi. Tanto che il governatore è corso ai ripari emanando una nuova ordinanza, intitolata “Ulteriori misure di contenimento del contagio in ambito familiare e abitativo”. I tre nuovi piccoli focolai, dei quali due in provincia di Arezzo, uno a Cortona di 5 persone, uno a Pian di Scò di 4 persone, e uno in provincia di Firenze, a Impruneta, di 9 persone, sono scoppiati in famiglie di persone provenienti da Paesi extra Schengen che hanno quindi l’obbligo della quarantena, e nella maggior parte dei casi sono contagi dovuti al sovraffollamento familiare. Per questo la gestione dell’isolamento è determinante. E proprio a questo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : #Coronavirus in #Toscana, tre cluster da sovraffollamento. Nuova ordinanza del governatore Rossi - borghi_claudio : @Anzeta1 @SusannaCeccardi Chi si attacca ad una frase di tre anni fa per giudicare una ragazza che ha avuto il cora… - Noovyis : (Toscana, tre focolai familiari tra Arezzo e Firenze: 18 contagi da coronavirus. Rossi firma ordinanza: “Positivi i… - erminiagravina : Coronavirus: tre cluster da sovraffollamento in Toscana, nuovo ordinanza Rossi - Cronaca - ANSA - infoitinterno : Toscana, tre cluster da sovraffollamento, nuovo ordinanza di Rossi -