Torino, maxi blitz contro rete di pedofili, arresti in 15 Regioni. Tra le vittime anche neonati (Di sabato 4 luglio 2020) Torino, 4 lug – Un maxiblitz all’alba ha portato alla scoperta di una rete di pedofili che operava in tutta Italia scambiandosi materiale pedopornografico tramite una nota piattaforma di messaggistica online. Oltre 200 investigatori del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online e del Compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Torino hanno portato a termine una complessa operazione di contrasto alla pedopornografia online che ha condotto all’esecuzione di 50 decreti di perquisizione, arresti in 15 Regioni italiane e al sequestro di 100 reperti e decine di terabyte. Le accuse sono di detenzione, diffusione e, in alcuni casi, produzione di materiale pedopornografico. L’individuazione dei sospetti è stata possibile grazie a veri e propri pedinamenti online che hanno consentito l’identificazione dei pedofili che ci ... Leggi su ilprimatonazionale

