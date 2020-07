Torino, Lukic: «Abbiamo regalato 4 gol alla Juventus» (Di sabato 4 luglio 2020) Sasa Lukic ha commentato la sconfitta subita nel derby della Mole contro la Juventus: le parole del centrocampista del Torino Sasa Lukic, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus. «Abbiamo regalato quattro gol. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile contro una grande squadra ed eravamo ben consapevoli dell’importanza di questa partita sia per noi che per i nostri tifosi. Purtroppo però non siamo riusciti portare a casa punti. Ad inizio match Abbiamo subìto due gol, poi siamo rientrati in partita sul finire del primo tempo e Abbiamo anche avuto le azioni per pareggiarla. Ma il gol di Ronaldo ci ha punito. Questo periodo negativo è solo colpa nostra, di noi calciatori, ma ne usciremo. Pensiamo fin da ora alla sfida di mercoledì contro il Brescia». Leggi su ... Leggi su calcionews24

