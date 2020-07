Torino. Brasiliana di 17 anni morta annegata a Riccione (Di sabato 4 luglio 2020) Tragedia in Emilia Romagna. Una ragazza Brasiliana di 17 anni, residente a Torino, è morta annegata. Il suo corpo è stato trovato sabato mattina in spiaggia non lontano dal porto di Riccione. La minorenne era insieme ad una sua coetanea e ad altri due amici con cui aveva deciso di passare le vacanze a Rimini. Il gruppo aveva deciso di farsi un bagno al mare. Poi, in base ad una prima ricostruzione dei giornali locali, le due ragazze sono state viste in difficoltà in acqua all’altezza del bagno 112/b, nella zona di Marano. È stato lanciato subito l’allarme, e il corpo, inerme, di una delle due è stato recuperato dopo un’ora e mezza. L’altra ragazza è stata salvata e portata all’ospedale con sindrome da sommersione e in ipotermia, non rischia la vita. Sul posto per le indagini i Carabinieri e la Capitaneria di ... Leggi su laprimapagina

