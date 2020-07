Thiago Alcantara, addio al Bayern Monaco. Rummenigge: “Vuole qualcosa di diverso” (Di sabato 4 luglio 2020) Il nome di Thiago Alcantara è tra i più gettonati in ottica calciomercato. Il centrocampista del Bayern Monaco andrà via al termine della stagione. La conferma è arrivata anche dalla dirigenza tedesca con Karl-Heinz Rummenigge che alla Bild ha parlato del futuro del giocatore.Rummenigge: "Thiago Alcantara vuole altra esperienza"caption id="attachment 488735" align="alignnone" width="384" Rummenigge (Getty Images)/caption"Un grande giocatore, dentro e fuori dal campo", ha esordito Rummenigge su Thiago Alcantara. "Abbiamo trattato con lui per il rinnovo molto seriamente, gli abbiamo garantito tutte le richieste che aveva. Ma sembra che voglia qualcosa di diverso per concludere la sua carriera. Se è questo ciò che vuole, ce ne faremo una ragione". In ogni caso il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di privarsi di lui in modo ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Thiago Alcantara, addio al Bayern Monaco. Rummenigge: 'Vuole qualcosa di diverso' - - maiconesimo : @NackaSkoglund89 Alaba per la penuria sulle fasce ma Thiago Alcantara avrebbe lo stesso impatto che ebbe Pirlo nella prima Juve di Conte - MVadrucci : Leggendo le risposte molti non hanno capito il senso del tweet..qui si parla delle valutazioni malate del calcio it… - AntonioRoncone : @SpudFNVPN @SpudFNVPN c’è qualcosa di vero su Thiago Alcantara - Inter? P.S. Sei il numero 1 ?? - INTERBLOG241 : Attualmente è MOLTO improbabile che Thiago Alcantara possa venire all'inter. Me lo state chiedendo in molti: lo spa… -