TG8 Sport, ogni weekend un nuovo spazio di informazione sportiva su TV8 (Di sabato 4 luglio 2020) Su TV8 parte dal 4 luglio,in concomitanza con la partenza del Mondiale di Formula 1, una delle finestre di diritto free del canale insieme a MotoGP, SBK ed Europa League, un nuovo spazio di informazione Sportiva. È il Tg8 Sport,condotto da Davide Camicioli, che aggiorna i telespettatori su tutti i principali avvenimenti Sportivi del weekend e della settimana, in onda ogni sabato... Leggi su digital-news

