Terrorismo: scoperti e rimossi contenuti online di matrice jihadista, suprematista e antagonista (Di sabato 4 luglio 2020) Al termine delle attività sono state segnalate per la rimozione un numero complessivo di 1724 indirizzi web riconducibili a 113 piattaforme digitali utilizzate per la propaganda jihadista e 182 url su 67 piattaforme web nell'ambito dei contenuti riferibili all'area dell'ultradestra ed antagonista/anarchica Leggi su firenzepost

ROMA – Scoperti e rimossi dalla Polizia Postale manuali online utilizzati per pianificare e realizzare attacchi terroristici e per fabbricare armi. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto ...

Bomba alla sede leghista di Villorba, l’attentatore può uscire a luglio

Processo rinviato per Covid, ma il 21 del mese scadono i termini della custodia cautelare. Corsa contro il tempo per il rinvio a giudizio dopo l’attentato anarchico al K3 VILLORBA (TREVISO). Corsa con ...

