Terremoto: serie di scosse tra Ravenna e Bologna [MAPPE e DETTAGLI] (Di sabato 4 luglio 2020) Una serie di scosse di Terremoto sono state registrate nella mattinata in provincia di Ravenna e Bologna. La scossa più forte è avvenuta alle 06.08 e ha avuto magnitudo 3.0. L’epicentro è stato localizzato Borgo Tossignano in provincia di Bologna, mentre l’ipocentro a soli 9.3 Km di profondità. Diverse altre scosse, di magnitudo compresa tra 1.0 e 2.6, sono state localizzate nella notte e in mattinata. Di seguito un elenco con le principali: Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-07-04 07:51:43 ML 2.6 4 km W Riolo Terme (RA) 18 44.27 11.67 2020-07-04 06:58:31 ML 2.8 4 km NE Casola Valsenio (RA) 9 44.25 11.65 2020-07-04 06:08:38 ML 3.0 4 km E Borgo Tossignano (BO) 9 44.27 11.63 2020-07-04 05:22:13 ML 2.6 5 km S Casola Valsenio ... Leggi su meteoweb.eu

