Terremoto oggi in Italia 4 luglio 2020: scossa in provincia di Bologna | Tempo reale (Di sabato 4 luglio 2020) Terremoto oggi 4 luglio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, sabato 4 luglio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 06,08 – scossa in provincia di Bologna Una scossa di Terremoto si è verificata a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna. Il sisma, di magnitudo 3.0, è stato individuato a una profondità di 9 chilometri. Ore 05,22 – scossa in provincia di Ravenna Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata a ... Leggi su tpi

