Terremoto oggi in Emilia-Romagna: cinque scosse tra Ravenna e Bologna (Di sabato 4 luglio 2020) Terremoto oggi in Emilia-Romagna. Sveglia movimentata per l’entroterra della provincia di Ravenna e per quello bolognese. Tra le 5 e le 8 di oggi, sabato 4 luglio 2020, si sono verificate cinque scosse sismiche, tutte di magnitudo superiore ai 2 gradi della scala Richter, come rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv). (segue dopo la foto) Terremoto oggi in Emilia-Romagna: la sequenza delle scosse La sequenza sismica è iniziata poco prima dell’alba, alle 5:18. La prima scossa si è verificata con epicentro nella zona di Casola Valsenio, nelle coordinate geografiche (lat, lon) 44.18, 11.62 ad una profondità di 27 km. Si tratta della fascia appenninica della provincia di Ravenna, non distante dal confine regionale con la Toscana. L’epicentro è stato individuato 5 km a sud del centro abitato. La magnitudo ... Leggi su urbanpost

