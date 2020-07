Terremoto Emilia Romagna, varie scosse tra Bologna e Ravenna: i dettagli (Di sabato 4 luglio 2020) Diverse scosse di Terremoto hanno interessato l’Emilia Romagna. Sono state quattro le scosse che hanno colpito tra Ravenna e Bologna stamattina. Torna a tremare l’Emilia Romagna, con la paura che invade la zona tra Bologna e Ravenna. Infatti questa mattina, dalle 5 fino alle 7:51, si sono verificate diverse scosse di Terremoto nell’Emilia. La prima … L'articolo Terremoto Emilia Romagna, varie scosse tra Bologna e Ravenna: i dettagli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Bologna, terremoto di magnitudo 3: nessun danno #Terremoto - cadula : RT @MediasetTgcom24: Bologna, terremoto di magnitudo 3: nessun danno #Terremoto - SiracusaKetty : RT @MediasetTgcom24: Bologna, terremoto di magnitudo 3: nessun danno #Terremoto - MediasetTgcom24 : Bologna, terremoto di magnitudo 3: nessun danno #Terremoto - JoelleCroteau : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO in provincia di #RAVENNA, in #EMILIA #ROMAGNA, a #Casola #Valsenio. #Magnitudo 2.8. Ecco QUI i #DETTAGLI https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Emilia

Terremoto in Emilia Romagna, con epicentro a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna. La potenza della scossa registrata è di 3.0 gradi magnitudo. Paura e terrore in provincia di Reggio Emilia, dove ...Risveglio traumatico nel bolognese sabato 4 luglio: un terremoto si è registrato in provincia di Bologna, precisamente a Borgo Tossignano: magnitudo 3.0 nel paesino a circa 50 chilometri dal capoluogo ...