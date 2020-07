Ternana-Catania: Gallo e Lucarelli assist, gol e delusioni all’Atalanta ma adesso nemici in panchina – video (Di sabato 4 luglio 2020) Domani al Liberati la Ternana ospita il Catania, una sfida che vale l'accesso alla fase nazionale playoff. Sulla panchina umbra Fabio Gallo, su quella siciliana Cristiano Lucarelli, i due giocarono assieme nella stagione 1997/98 a Bergamo con la maglia dell'Atalanta, stagione conclusasi poi purtroppo per loro con una retrocessione in Serie B. assist, gol e delusioni ma domani al Liberati saranno nemici.caption id="attachment 986441" align="alignnone" width="1200" Foto Luca Pagliaricci calcioternano.it/caption Ternana-Catania: Gallo e Lucarelli assist, gol e delusioni all’Atalanta ma adesso nemici in panchina – video ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

