Tennis, Tiafoe annuncia la sua positività al Coronavirus sui social: “i miei test negativi fino a 7 giorni fa” (Di sabato 4 luglio 2020) Nuovo caso di positività nel circuito ATP, questa volta a dover fare i conti con il Coronavirus è Frances Tiafoe, impegnato in questi giorni nell’All-American Team Cup, un torneo di esibizione in corso di svolgimento ad Atlanta. Carmen Mandato/Getty ImagesA dare la notizia della sua positività ci ha pensato lo stesso Tennista statunitense su Twitter: “sfortunatamente, sono risultato positivo al Covid-19 venerdì sul tardi, e devo rinunciare all’All-American Team Cup di Atlanta in questo weekend. Nei due mesi scorsi, mi sono allenato in Florida e i miei test sono risultati negativi fino a una settimana fa”. Tiafoe al momento è al numero 81 del ranking mondiale, dopo aver raggiunto in stagione i quarti all’ATP 250 di Delray Beach.L'articolo Tennis, Tiafoe annuncia la sua positività al Coronavirus sui ... Leggi su sportfair

