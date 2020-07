Tennis, Marchesini: “Challenger? Siamo pronti, ma in caso di nuovo stop organizzeremo altri tornei nazionali” (Di sabato 4 luglio 2020) Il Tennis è finalmente tornato grande protagonista nel nostro Paese prima con i Campionati Italiani Assoluti di Todi e poi con lo ZzzQuil Tennis Tour di Perugia, in cui molti giovani hanno potuto mettersi in mostra. A tal proposito il presidente di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini, ha avuto modo di esprimere la propria soddisfazione nel corso di un’intervista rilasciata al nostro Matteo Mosciatti: “Ci aspettavamo ripartenza vera con partite vere. Grande prestazione soprattutto di Lorenzo Sonego, ma abbiamo scoperto anche molti giovani interessanti. È stata una ripartenza vera, niente a che vedere con le esibizioni. Challenger? Siamo pronti, ma in caso di nuovo stop organizzeremo altri tornei nazionali”. Leggi su sportface

Dopo il successo dei Campionati Italiani assoluti di tennis terminati domenica scorsa, MEF Tennis Events e Comune di Todi, già stanno lavorando per portare in città altri due importanti eventi sportiv ...

Parma, al Tc President gli Internazionali di Tennis dell'Emilia-Romagna

Il grande tennis internazionale riparte, dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza sanitaria Covid-19, dall’Emilia-Romagna. Dal 7 al 13 settembre 2020, presso il Tennis Club President di Parma (Ba ...

