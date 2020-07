Temptation Island, Valeria e Ciavy: polemica contro la tv (Di sabato 4 luglio 2020) Temptation Island, le prime rivelazioni segrete Temptation Island, dopo la puntata di ieri sera si sono scatenate le polemiche per quanto riguarda la storia tra Valeria e Ciavy, una coppia già in crisi da prima dell’inizio del reality. I due ragazzi sono fidanzati e vivono a Roma, già all’inizio del programma non si sono affatto rispettati. Lui ha legato tantissimo con la tentatrice Beatrice con la quale ha anche trattato argomenti abbastanza intimi e privati spesso non raccontando nemmeno la verità. La fidanzata c’è rimasta tanto male anche perchè tra un pinnettu e l’altro, ha anche scoperto di essere stata tradita. Il ragazzo in più occasioni ha affermato di avere scoperto che la sua fidanzata lo tiene sotto controllo. Valeria gli ha clonato WhatsApp, ha attivato la geolocalizzazione per sapere dove si trova. Grazie a ... Leggi su kontrokultura

