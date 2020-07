‘Temptation Island 7’, è Carlo Siano il tentatore con cui Anna Boschetti ha fatto ingelosire Andrea Battistelli: ecco dove lo avevamo già visto! (Di sabato 4 luglio 2020) E’ da poco iniziata una nuova stagione di Temptation Island e sono tante le coppie protagoniste che già stanno facendo mormorare il web sia per le dinamiche che si sono intrecciate nei pochi giorni di permanenza all’Is Morus Reails, sia per quelle già presenti fuori ( fra tutti gli aneddoti recenti che riguarderebbero la coppia composta da Antonio Martello e Annamaria). Tra le sei coppie in gioco a distinguersi nella prima puntata c’è stata sicuramente quella composta da Anna Boschetti di 37 anni e Andrea Battistelli di età 27. Lei madre di due bambine che vorrebbe dal Battistelli sia un matrimonio che un figlio, lui che, vista l’età, non si sente ancora pronto pur dichiarando di amarla tanto. Anna ha così architettato, grazie alla complicità del tentatore Carlo Siano, un diabolico piano (che non ... Leggi su isaechia

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - zazoomblog : A Temptation Island 2020 è Ciavy ma qual è il vero nome? L’origine del nomignolo più che bizzarra - #Temptation… - Novella_2000 : Giovanni Arrigoni, ex tentatore di Temptation Island, svela perché Katia Fanelli lo eliminò e come sono andate le c… - afspagnuolo : RT @lnverso: @afspagnuolo - Ciao, sono Yolanda e ho dovuto cercare cosa fosse 'Temptation Island'. - Ciao, Yolanda. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna