Tempesta d'estate, grandinata killer nel Tarantino, danni incalcolabili i chicchi erano grossi come albicocche (Di sabato 4 luglio 2020) E' successo di tutto in provincia di Taranto. Una vera e propria Tempesta ha colpito Taranto e le sue zone limitrofe. Una tromba d'aria, poi grandine violentissima con chicchi grossi come albicocche, strade allagate e agricoltura in ginocchio. Secondo quanto riferito dalla Coldiretti, ci sarebbero ulivi spezzati, frutta e verdura rovinata e campi allagati. La Coldiretti di Taranto ha subito chiesto lo stato di calamità: "E' andato perduto un anno di lavoro. A Massafra con particolare intensità, ma anche a Castellaneta, Martina e in altri comuni del Tarantino il maltempo ha allagato campi e la violenta grandinata ha provocato gravi danni anche nei vigneti e agli agrumi".. «È un'annata durissima per l'agricoltura pugliese. Nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, una forte grandinata, con chicchi del diametro di ...

