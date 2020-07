StopBiocidio, dal salernitano a Taverna del Re. Madonna: “La politica riparta dall’ambiente” (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- Scenderanno in piazza in migliaia oggi pomeriggio, in una pubblica assemblea, a partire dalle ore 18, presso il luogo simbolo del disastro ambientale campano, il deposito più grande al mondo di ecoballe, a Taverna del Re, attivisti, comitati cittadini e ambientalisti, provenienti da tutto il territorio regionale e in centinaia dalla provincia salernitana, per mettere in campo un’alternativa politica a De Luca-Caldoro che lavori sulle tematiche ambientali e della bonifica dei siti inquinanti. “Le regionali in Campania sembrano – scrivono dal comitato StopBiocidio– un film già visto: Caldoro contro De Luca, ancora una volta, a ridosso di mesi in cui il governatore uscente ha usato l’emergenza sanitaria per ricostruire un appeal politico intorno alla sua personalità, provando a cancellare con un ... Leggi su anteprima24

Hanno sfilato sfilare per le strade di Napoli e provincia. Stop Biocidio, Terra dei fuochi, Friday for the future sono alcuni dei nomi con cui si sono fatti conoscere nei territori dove si vivono dram ...

Un appello “alle forze ambientaliste” per “un progetto ecologista, civico e democratico”. A lanciarlo è la rete Stop Biocidio, piattaforma del coordinamento di comitati, attivisti e cittadini contro l ...

