Stefano e Belen, arriva la bomba sul nome che ha fatto finire il matrimonio, si tratterebbe di Alessia Marcuzzi, tutti i dettagli (Di sabato 4 luglio 2020) Il matrimonio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è giunto al capolinea e, secondo le indiscrezioni che sono circolate fin dalla prime ore, si dovrebbe dare la responsabilità ad un tradimento da parte di Stefano. I vicini di casa di Stefano e Belen hanno riferito che la sera prima che lui facesse le valige e andasse via per partire verso Napoli per la conduzione di Made in sud, nella casa dei due ci sarebbe stata una lite fortissima e le urla si sarebbero sentite forti e chiare. La riconciliazione prima della seconda rottura Dopo il primo allontanamento tutti i fans della coppia avevano sperato che marito e moglie si riconciliassero e, anche se Belen ha avuto un’altra storia che sembrava anche molto importante con Iannone e a Stefano si erano attribuite tante storie, i segnali che potessero tornare insieme c’erano perché sembravano sempre ... Leggi su baritalianews

