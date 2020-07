Stefano De Martino tradiva Belen per Alessia Marcuzzi? Il ballerino smentisce: “Basta fake news” (Di sabato 4 luglio 2020) Stefano De Martino tradiva Belen per Alessia Marcuzzi? In un video pubblicato nelle stories su Instagram Stefano De Martino nega di aver tradito Belen per la popolare conduttrice televisiva. La notizia è comparsa nelle ultime ore sulla testata di Roberto D'Agostino Dagospia e afferma che la ragione della fine della storia d'amore tra i due - ufficialmente ancora ignota - fosse un flirt tra l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi. Il tradimento, dunque, secondo Dagospia è stata la ragione della fine della relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Tuttavia l'ipotesi di un flirt con una conduttrice più grande di lui era stata caldeggiata alcuni giorni fa da Il Messaggero e questa mattina Dagospia ha lanciato la notizia della relazione clandestina con Alessia Marcuzzi. La smentita è arrivata dal diretto interessato: in un ... Leggi su optimagazine

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - fucci_emilia : RT @calmapolepole: Il discorso ruota solo intorno ad un concetto: Stefano De Martino è uno che non sa tenerselo nelle mutande e che non dev… - Francesca170599 : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - vojcehar : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati - tokyop0lice : RT @ExplorerLento: Stefano De Martino ed Emma si sono ufficialmente lasciati -