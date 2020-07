Stefano De Martino: smentita la relazione con Alessia Marcuzzi – Video (Di sabato 4 luglio 2020) Nelle ultime ore si pensava ad una relazione, clandestina già all’epoca, tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: non è proprio così che stanno le cose. Nessuna relazione, clandestina all’epoca e sotto i riflettori oggi, tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Andiamo con ordine. Il ballerino napoletano si è da poco lasciato con la showgirl Belen Rodriguez, la quale sembra già aver trovato dolce compagnia. Una compagnia che non cambia accento. Infatti, la nuova fiamma, parrebbe essere l’imprenditore napoletano Gian Maria Antinolfi. Belen, di fatto, avrebbe raggiunto quest’ultimo poc’anzi citato a Capri, dove il giovane festeggerà il compleanno in compagnia della bella argentina. L’altra coppia scoppiata è quella tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Già da tempo si sapeva che ... Leggi su bloglive

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - Stitch_Chia : RT @_hellotetectif: COSA VUOL DIRE ALESSIA MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO????????? - GaiaCastagnoli : RT @Iperborea_: Ma in che senso Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, aiuto, 2020 svoltato