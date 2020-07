Stefano de Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi? Il conduttore nega tutto sui social (Di sabato 4 luglio 2020) In questa settimana di notizie sulla vita sentimentale di Stefano de Martino ne sono uscite davvero diverse. La bomba più clamorosa è stata lanciata da Dagospia che ha pubblicato la notizia secondo la quale, tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino sarebbe finita in quanto la show girl avrebbe scoperto il tradimento con una donna dello spettacolo. La donna in questione sarebbe Alessia Marcuzzi. La notizia come potrete immaginare ha fatto subito il giro della rete ed è stata ripresa da tutti i siti di gossip. Ha avuto una eco così forte tanto che questa volta Stefano de Martino ha deciso di commentare la notizia nelle sue storie su instagram. Aveva detto che non avrebbe parlato della sua vita privata ma di fronte a una notizia simile, non può fare a meno di dire la sua. E così nelle storie di Instagram prende la parola e spiega: “Questa ... Leggi su ultimenotizieflash

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - _beaphoenix_ : RT @Una_Gioia_Mai: Stefano De Martino tradisce Emma con Belen Stefano De Martino tradisce Belen con Alessia Marcuzzi Stefano De Martino tra… - usuallynope : RT @Iperborea_: Ma in che senso Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, aiuto, 2020 svoltato - itwasworn : RT @Trash50616672: Io: questo 2020 non può più stupirmi 2020: STEFANO DE MARTINO HA TRADITO BELEN CON ALESSIA MARCUZZI Io: - VALESERE99 : RT @magicawaitsforu: Io che vengo a sapere del probabile inciucio tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: -