Stacca a morsi l’orecchio di un altro uomo: lite violenta per via di un ‘complimento di troppo’ a una ragazza (Di sabato 4 luglio 2020) Un uomo di 39 anni sporco di sangue sulla camicia e sui jeans e un altro uomo con una ferita all’orecchio. Questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della Squadra Volante quando sono intervenuti per una lite scatenata da un ‘complimento di troppo’ a una ragazza. Siamo a Torino: il 39enne ha Staccato a morsi parte del padiglione auricolare all’altro uomo, di 32 anni. I due erano a bere con gli amici, in due gruppi diversi: secondo le prime ricostruzioni, il complimento di un ragazzo a una ragazza dell'”altro gruppo” avrebbe scatenato una vera e propria lite violenta. A dividere i due ci hanno pensato gli amici. Per il 32 anni il trasporto in ospedale, le medicazioni e una prognosi di 20 giorni. Per il 39enne l’arresto per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. L'articolo Stacca a morsi ... Leggi su ilfattoquotidiano

