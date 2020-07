Stabili i contagi da coronavirus in Italia. Oggi 21 morti (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Sale ancora, per il sesto giorno di fila, la curva epidemica in Italia. Oggi 235 nuovi casi, contro i 223 di ieri (il 29 giugno erano 126). Di questi, 95 sono in Lombardia, ma il dato risente anche dei numeri più alti della media delle ultime settimane in Emilia Romagna (51) e nel Lazio (31). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 241.419. Sale il numero dei guariti, 477 Oggi contro i 384 di ieri, per un totale di 191.944. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 21, contro i 15 di ieri, con il totale delle vittime che sale a 34.854. Il numero delle persone attualmente positive scende di altre 263 unita', arrivando a 14.621. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 16 unita', e sono 940. Le terapie intensive invece calano di 8 unità, per un totale di ... Leggi su agi

