Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: stangata al Perugia! (Di sabato 4 luglio 2020) Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARASGARBI Filippo Lorenzo (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose. SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARAFALZERANO Marcello (Perugia): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante.JALLOW Lamin (Salernitana): per avere, al 12° del primo tempo, dopo essere stato sostituito, rivolto al Direttore ... Leggi su calcioweb.eu

